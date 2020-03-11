Определены риски для России из-за обвала нефти

Обвал цен на нефть из-за срыва сделки об ограничении добычи и последовавшее за ним падение курса рубля рискуют навредить инвестиционной активности и ускорить инфляцию. Такие последствия для России озвучили опрошенные Reuters эксперты.

Главный экономист БКС Владимир Тихомиров полагает, что инфляция в текущем году может ускориться до 4,3 процента. Рост экономики страны может замедлиться, считает эксперт. По его мнению, в сложившейся ситуации власти страны примут меры, касающиеся антикризисного управления, сместив фокус с ускорения роста экономики. «Катастрофы не будет, но дополнительные риски возникают», — так охарактеризовал падения курса возглавляющий наблюдательный совет Московской биржи Олег Вьюгин.

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Ранее в марте ведущие нефтяные державы не смогли договориться о дополнительном снижении добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, а также продлить действующее соглашение. В результате стоимость нефти Brent упала до почти 30 долларов за баррель.

В Кремле объявили, что российская экономика обладает необходимым запасом прочности, чтобы пережить нестабильность на нефтяном рынке. Указывалось, что сокращение спроса прогнозировалось заранее.

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