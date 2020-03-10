Кремль заявил о запасе прочности экономики России в связи с ценами на нефть

Российская экономика обладает необходимым запасом прочности, чтобы пережить волатильность на рынке нефти, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в нефтяной отрасли. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 10 марта.

По его словам, сокращение спроса прогнозировалось заранее. Он также уточнил, что президент Владимир Путин не планирует проводить дополнительную встречу с нефтяниками.

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«В РФ рассматривались и просчитывались самые разные варианты перед переговорами стран ОПЕК», — сказал он.

6 марта члены ведущие нефтяные державы не смогли не только договориться о дополнительном снижении добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, но и продлить действующее соглашение. В результате стоимость нефти Brent упала до почти 30 долларов за баррель.

Во вторник, 10 марта, на открытии торгов на Московской бирже рухнул курс рубля. После падения цен на нефть упали и акции крупнейших российских компаний.

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