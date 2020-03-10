Акции крупнейших российских компаний обвалились после резкого падения цен на нефть, свидетельствуют данные торгов Мосбиржи 10 марта.

Сильнее всего это отразилось на нефтегазовом секторе. По состоянию на 10:30 мск «Голубые фишки» падают на 7-10 процентов. На открытии торгов ценные бумаги «Роснефти», «Лукойла» и «Сургутнефтегаза» потеряли от 12 до 15 процентов. Акции «Газпрома» упали на 11,47 процента.

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Кроме того, рухнули и котировки российского финансового сектора: Сбербанк потерял порядка 13 процентов, ВТБ — 12. Потери потребительского сектора («М.Видео», «Магнит» и X5 Retail Group) составили до 28 процентов.

Ранее курс доллара подскочил до 72,77 рубля (прибавив 4,2 рубля). Евро торговался на уровне 82,6 рубля (плюс 5,1 рубля с начала торгов). Ослабление рубля произошло после обвала цен на нефть 9 марта.

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