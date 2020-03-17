Европа начнет раздавать деньги из-за коронавируса

Для стабилизации европейской экономики на фоне эпидемии коронавируса министры финансов стран ЕС согласовали применение фискальных мер на уровне около процента от ВВП в 2020 году. Их начнут использовать в дополнение ко всем остальным способам поддержки, говорится в заявлении Еврогруппы.

Помимо обязательства раздавать деньги из бюджета, правительства Европы договорились об отсрочке налоговых платежей и предоставлении государственных гарантий предприятиям на сумму до десяти процентов ВВП.

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Как отмечается в заявлении, эти значения позднее могут вырасти, если это необходимо. Министры подчеркнули, что исключительные обстоятельства заставляют действовать быстро и скоординированно.

Отдельно указано, что поддержка в первую очередь необходима компаниям, которые напрямую сталкиваются с последствиями коронавируса. Например, тех, что работают в сфере транспорта и туризма. Им могут дать послабления при исполнении госконтрактов и предоставить дополнительные госгарантии при получении кредитов. Также Еврогруппа отметила необходимость немедленного выделения денег для борьбы с заболеванием и поддержки сотрудников пострадавших отраслей. Речь идет о продлении пособий по болезни и безработице, отсрочке выплаты подоходного налога.

Ранее сообщалось, что серьезные проблемы из-за ситуации начали испытывать автопроизводители. Из-за проблем со спросом и разрушения цепочек поставок они массово закрывают свои заводы на территории ЕС. В Германии не исключают, что пойдут на временную национализацию предприятий, если ситуация будет угрожать их существованию.

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