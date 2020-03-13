Крупнейшая экономика Европы задумалась о национализации

Власти Германии, крупнейшей экономики Европы, задумались о национализации предприятий в случае, если проблемы с коронавирусом поставят под угрозу их существование. Об этом в интервью Spiegel рассказал министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

Он пояснил, что национализация будет носить временный характер и вряд ли будет массовой. Речь идет только о важных для государства компаниях, а такие меры станут одним из вариантов поддержки. Помощь государства может понадобиться им из-за разрыва глобальных цепочек поставок и, как следствие, резкое падение спроса.

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С середины января главный биржевой индекс Германии DAX потерял треть стоимости, опустившись на уровень июня 2016 года. Накануне, 12 марта, он рухнул на 12,24 процента после того, как США закрыли въезд для граждан европейских стран. В пятницу, 13 марта, он корректируется на шесть процентов.

По словам Альтмайера, власти внимательно будут рассматривать каждый случай и последствия банкротства. Другими методами поддержки могут стать финансовая помощь и налоговые отсрочки.

Ранее обозреватель The Washington Post Дэвид Линч назвал Италию, как наиболее пострадавшую из-за коронавируса европейской страной, возможным очагом нового глобального финансового кризиса.

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