Крупнейшей экономике Европы предсказали крах

Крупнейшей экономике Европы — немецкой — по итогам 2020 года предсказали крах. По прогнозам ведущих исследовательских институтов страны, снижение ВВП Германии составит вплоть до 9 процентов, пишет Reuters.

Институт мировой экономики (IfW) в своем исследовании предупредил, что экономический спад может составить от 4,5 до 9 процентов ВВП по итогам года.

Институт экономических исследований (Ifo) прогнозирует спад как минимум на 1,5 процента. Негативный сценарий предполагает снижение на 6 процентов.

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Прогноз Немецкого института экономических исследований (DIW) наиболее позитивен из всех. Аналитики предсказывают сокращение ВВП на 0,1 процента, но уточняют, что расчет может не сработать, если рецессия растянется по времени на больший срок, чем ожидалось.

Ifo и DIW при этом призвали немецкое правительство активно противодействовать нарастающему кризису и стимулировать экономику за счет бюджетных средств. В первую очередь помощь, как отмечается, должна быть оказана малому бизнесу и самозанятым.

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