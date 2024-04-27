Реальные доходы и зарплаты россиян выросли

Росстат: реальные располагаемые доходы россиян в I квартале выросли на 5,8 %

В первом квартале 2024 года реальные располагаемые доходы россиян увеличились на 5,8 процента в годовом выражении. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет РИА Новости.

Под этим понятием подразумеваются доходы, остающиеся у гражданина после обязательных платежей (в том числе, налогов), скорректированные на индекс потребительских цен. При этом в четвертом квартале 2023 года этот показатель вырос на 7 процентов. Ведомство также пересмотрело оценку роста реальных располагаемых доходов за весь прошлый год — с 5,4 до 5,8 процента. По прогнозам Минэкономразвития, в 2024 году такие доходы россиян станут больше на 5,2 процента.

Росстат также сообщил об ускорении роста реальных зарплат (средний размер начисленной оплаты труда, скорректированный на инфляцию) в России — в феврале они увеличились на 10,8 процента в годовом выражении по сравнению с 8,5 процента в январе.

Ранее руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов заявил, что в России на фоне проведения специальной военной операции начинается «революция зарплат». Он объяснил, что военнослужащие, получавшие высокие доходы в ходе СВО, не согласятся вернуться на прежние рабочие места с гораздо меньшей оплатой труда.