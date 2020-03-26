Миру предрекли сильнейший экономический спад и потерю рабочих мест

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо предрек миру сильнейший экономический спад и потерю рабочих мест. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на сайте ВТО.
Причиной кризиса станет пандемия коронавируса. По словам Азеведо, она повлияет на экономику, торговлю и следовательно на благосостояние людей. Он отметил, что грядущий спад может оказаться хуже мирового финансового кризиса 2008 года.
Ранее в марте аналитики Bloomberg пришли к выводу, что еврозону ждет сильнейший экономический кризис в истории региона на фоне фактической остановки деловой активности из-за коронавируса. В частности, по всей Европе из-за проблем с поставками и резким падением спроса уже начали останавливаться автомобильные заводы. Это коснулось группы PSA (Peugeot, Citroën, Vauxhall и Opel), Fiat Chrysler (Alfa Romeo, Chrysler, Dodge и другие) и Volkswagen, который является крупнейшим в мире автопроизводителем. Экономисты предсказывают, что Евросоюз ждет сильнейшее падение ВВП с момента его образования.
Международная организация труда ранее тоже предсказала миру кризис и массовую безработицу из-за пандемии коронавируса. Как считают специалисты, рабочих мест лишатся 25 миллионов человек, если государства не предпримут срочные меры для защиты работников от последствий кризиса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения