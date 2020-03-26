Миру предрекли сильнейший экономический спад и потерю рабочих мест

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо предрек миру сильнейший экономический спад и потерю рабочих мест. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на сайте ВТО.

Причиной кризиса станет пандемия коронавируса. По словам Азеведо, она повлияет на экономику, торговлю и следовательно на благосостояние людей. Он отметил, что грядущий спад может оказаться хуже мирового финансового кризиса 2008 года.

Ранее в марте аналитики Bloomberg пришли к выводу, что еврозону ждет сильнейший экономический кризис в истории региона на фоне фактической остановки деловой активности из-за коронавируса. В частности, по всей Европе из-за проблем с поставками и резким падением спроса уже начали останавливаться автомобильные заводы. Это коснулось группы PSA (Peugeot, Citroën, Vauxhall и Opel), Fiat Chrysler (Alfa Romeo, Chrysler, Dodge и другие) и Volkswagen, который является крупнейшим в мире автопроизводителем. Экономисты предсказывают, что Евросоюз ждет сильнейшее падение ВВП с момента его образования.

Международная организация труда ранее тоже предсказала миру кризис и массовую безработицу из-за пандемии коронавируса. Как считают специалисты, рабочих мест лишатся 25 миллионов человек, если государства не предпримут срочные меры для защиты работников от последствий кризиса.

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