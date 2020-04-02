Самоизоляция увеличит траты россиян на ЖКУ примерно на треть. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на отраслевых экспертов.

В случае, если ограничения продлятся от двух до четырех недель, расходы семьи из трех человек могут увеличиться до 30 процентов. В частности, существенный рост счетов могут почувствовать те, кто платит по счетчикам за воду и электроэнергию.

Как отметил глава Центра муниципальной экономики и права Борис Хмельников, расходы неизбежно вырастут из-за того, что люди вынуждены находиться дома круглые сутки. При этом в обычное время россияне находились вне дома около десяти часов. Генеральный директор Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина подчеркнула, что количество расхода воды связано, в частности, с частотой приготовления еды и посещения уборной, а расход электричества — с удаленной работой и просмотром телевизора.

При этом эксперты отметили, что значительного повышения нагрузки на системы ЖКХ не произойдет. Теперь в течение дня они используются более равномерно, а нагрузка в часы пик сглаживается.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от платы за ЖКУ на время карантина из-за пандемии коронавируса. Позже такую меру предложили заменить снижением тарифов.

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