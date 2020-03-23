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Стоимость услуг ЖКХ в России решили рассчитать по-новому

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Стоимость услуг ЖКХ в российских регионах решили рассчитать по-новому. Теперь губернаторы по согласованию с Минстроем будут сами выбирать систему оплаты коммунальных ресурсов в многоэтажных домах. Об этом пишет газета «Известия».

Законопроект планируют внести в Госдуму в сентябре 2020 года. Он направлен на снижение стоимости и повышение качества услуг. Эксперты также предлагают установить общественный контроль за исполнением закона, чтобы инициатива не привела к росту цен.

В настоящее время расчеты проводятся по единой схеме, утвержденной в 2017 году. После нововведения субъекты смогут применять вариативную систему оплаты ресурсов, которые тратятся на содержание общего имущества: подъездов, лифтов, дворов, домофонов или подвалов. Эта схема отличается от использующейся в Москве, сказали в пресс-службе Минстроя.

«Страна у нас большая, регионы разные. Поэтому правильно оставить за Минстроем право устанавливать верхние и нижние границы стоимости этих услуг», — заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

По словам первого зампредседателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Валентина Шурчанова, в настоящее время каждый дом определяет размер данной платы на общем собрании, а предлагает его жильцам управляющая компания. В результате у каждой многоэтажки получается свой показатель. Если его предельную величину будет регулировать ведомство, то «порядка будет больше, а завышения стоимости меньше», — заключил депутат.

Ранее россиян предупредили, что в связи с переходом на удаленную работу из-за пандемии коронавируса могут увеличиться платежи за электроэнергию — для Москвы данный показатель вырастет примерно на 200 рублей.

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