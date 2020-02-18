Президент России Владимир Путин оценил идею о запрете комиссии при плате за услуги ЖКХ и согласился рассмотреть ее. Об этом он заявил в ходе встречи с руководителем фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым, передает ТАСС.

Политик сказал, что банковская комиссия, которая взимается по платежам за ЖКХ, является дополнительной нагрузкой для россиян. В настоящее время сбор составляет от 0,5 до 2 процентов независимо от того, каким именно образом совершается платеж: наличными через кассу, онлайн или с помощью банкомата.

По словам Неверова, инициативу поддержали и в Центральном банке страны. В ответ Путин сказал, чтобы парламентарии сформулировали соответствующие предложения.

В настоящее время существует два варианта решения данной ситуации: внести поправки в Жилищный кодекс или же разработать изменения для нескольких других законодательных актов, в частности для закона о банках.

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