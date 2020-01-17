Названы главные коммунальные проблемы россиян

Главной коммунальной проблемой россиян в 2019 году стало состояние жилых домов — около 19 процентов жалоб. Неудовлетворительное содержание зданий волнует граждан даже больше, чем цены за услуги ЖКХ, что наблюдалось в предыдущие годы. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные НП «ЖКХ Контроль».

«Это вызвано крайне запущенной ситуацией в сфере управления домами. Мы по-прежнему одной ногой стоим в социализме, а другой — в капитализме», –– прокомментировали ситуацию опрошенные изданием эксперты.

На втором месте в списке жалоб оказались недостатки в работе управляющих компаний (УК). Вместе с состоянием жилых домов количество обращений по данным вопросам составляет примерно треть. По мнению специалистов, россияне платят около 80 процентов фактического потребления ресурсов, а остальные 20 процентов отдают УК. Это происходит из-за тарифов, которые устанавливаются в соответствии с предельными индексами повышения платы.

Третье и четвертое места заняли обращения по поводу цен на коммунальные услуги и ошибок в квитанциях (неверные начисления) — 15 процентов по каждому пункту. Эти два показателя особенно волновали россиян в первых двух кварталах 2019 года, однако потом сдали свои позиции.

В сентябре прошлого года эксперты назвали регионы с самыми дорогими услугами ЖКХ: Камчатка, Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. В данных субъектах плата за ЖКУ составляет до 15 процентов семейного бюджета.

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