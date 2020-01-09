Российских ветеранов захотели освободить от оплаты услуг ЖКХ

Российских ветеранов, которые участвовали в Великой Отечественной войне, предложили в честь 75-летия Победы освободить от платы за услуги ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Кузьмина (ЛДПР), выступившего с данной инициативой.

Законопроект, внесенный в нижнюю палату парламента, предусматривает освобождение ветеранов от внесения платы за пользование жилым помещением, платы за содержание жилого помещения, взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме, платы за коммунальные услуги (холодная вода, горячая вода, электроэнергия, тепловая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плата за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами) независимо от вида жилищного фонда.

Кузьмин полагает, что для принятия данного проекта потребуется внести изменения в ряд российских законов, а также выделить регионам из федерального бюджета в 2020 году 577,5 миллиона рублей и в 2021 году 540,6 миллиона рублей.

Кабмин инициативу депутата не поддержал. Однако в заключении правительства сказано, что регионы вправе самостоятельно устанавливать дополнительные меры соцподдержки за счет собственных бюджетов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru