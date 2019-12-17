Ветеран Великой Отечественной отсудила квартиру у дочери и зятя

В Омске в собственность местной жительницы — ветерана Великой Отечественной войны — вернули квартиру, которую ранее обманным путем переоформила на себя дочь пенсионерки. Об этом сообщается на сайте районного суда, занимавшегося рассмотрением дела.

Как выяснилось в ходе разбирательства, квартиру ветеран приобрела в 2016 году, воспользовавшись жилищным сертификатом от государства. В тот же период дочь пожилой женщины предложила ей оформить доверенность на распоряжение имуществом на имя своего супруга. При этом ветерану сказали, что это необходимо для получения пенсии, оплаты коммунальных услуг и приобретения лекарств. Впоследствии пострадавшая выяснила, что зять использовал доверенность для переоформления квартиры в собственность своей супруги — дочери пенсионерки — по договору дарения.

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Суд постановил, что ветеран в действительности не имела намерений передать дочери принадлежащую ей квартиру безвозмездно. Доверенность на распоряжение имуществом аннулировали, договор дарения недвижимости, запись о перерегистрации права на квартиру признали недействительными. Пенсионерка отсудила жилье — несмотря на то, что ее дочь пыталась оспорить первое судебное решение. Областной суд также встал на сторону ветерана.

Ранее в декабре участника Великой Отечественной войны из Курганской области сняли с очереди нуждающихся в жилье, потому что его сын владеет недвижимостью — домом без удобств. 93-летний ветеран передвигается на ходунках и на улице почти не появляется. Мужчина пожаловался правозащитнику Александру Андрюкову, попросив помочь ему «жить как человек хоть в таком возрасте».

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