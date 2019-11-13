Ветеран Второй мировой сломал бедро и три часа ждал скорую

Британский ветеран Второй мировой войны Джон Лоример более трех часов ждал приезда врачей скорой помощи после того, как сломал бедро. Об этом сообщает таблоид Daily Mirror.

Как рассказали журналисты, 97-летний отставной офицер упал у себя дома в шотландском Эйре и вызвал скорую, но ему пришлось долго мучиться от боли, прежде чем медики приехали и оказали ему помощь. «Они были очень медлительны», — посетовал его 73-летний сын.

Лоример — отец двоих детей, дед троих внуков и прадед шестерых правнуков. На следующий день его как одного из героев войны должны были чествовать в официальный день памяти. В 1943 году он в возрасте 21 года был в числе экипажа одной из небольших подводных лодок, атака которых успешно вывела из строя немецкий линкор «Тирпиц».

Представители местных властей пообещали, что начнут расследование среди сотрудников службы скорой помощи и выяснят причины инцидента: в среднем в Шотландии скорая помощь успевает за 10 минут приехать в 73 процентах вызовов, а в 95 процентах остальных случаев появляется в течение 20 минут.

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