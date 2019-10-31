Дом ветерана Великой Отечественной затопило водой по решению суда

Сотрудники администрации города Орла долгое время игнорировали проблемы 99-летней местной жительницы, ветерана Великой Отечественной войны, с ливневой канализацией. Дом пожилой женщины постоянно затапливается сточными водами, сообщается на странице регионального управления Следственного комитета во «ВКонтакте».

По факту нарушения прав ветерана ведомство инициировало доследственную проверку.

По информации «Орловского информбюро», шесть лет назад суд обязал пенсионерку вырыть на своем участке ливневку, которая в итоге стала отстойником. Во время дождя и таяния снега вся вода оказывается в доме, который расположен в низине. Родственники несколько лет безуспешно требуют, чтобы чиновники устранили причины подтоплений.

Издание отмечает, что в городской администрации о проблеме знают и уже подсчитали сумму, которую придется потратить на ее решение: более миллиона рублей за разработку проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы. Пока денег в бюджете Орла на такие цели не заложено.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru