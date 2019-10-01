Российскому фронтовику дадут жилье после предложения подождать до 102 лет

Мэрия Омска предоставит сертификат на жилье 97-летнему ветерану Великой Отечественной войны, которого попросили подождать квартиру еще пять лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации, передает ТАСС.

В мэрии добавили, что решение суда, по которому администрация должна восстановить ветерана в очереди на жилье, вступило в силу 1 октября. Там отметили, что по закону власти не имеют права предоставить жилье тем, кто в течение последних пяти лет ухудшил свои жилищные условия.

30 сентября стало известно, что в Омске 97-летнему ветерану с инвалидностью предложили подождать квартиру еще пять лет и отказали в постановке на учет в очередь на улучшение жилищных условий. По версии следствия, чиновники решили, что мужчина специально продал квартиру и ухудшил жилищные условия для получения нового жилья за счет бюджета. Он обратился в суд, который признал его нуждающимся в жилье. Суд пришел к выводу, что ветеран продал квартиру из-за социального положения и состояния здоровья. Следственный комитет начал проверку действий чиновников.

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