Российскому фронтовику предложили подождать квартиру до 102 лет

В Омске 97-летнему ветерану с инвалидностью предложили подождать квартиру еще пять лет и отказали в постановке на учет в очередь на улучшение жилищных условий. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда города.

По версии следствия, местные чиновники решили, что фронтовик специально продал свою квартиру, тем самым ухудшив свои жилищные условия для получения нового жилья за счет бюджета. В департаменте жилищной политики Омска ветерану отказали в постановке на учет и предложили дождаться истечения пяти лет со дня продажи его старой квартиры.

Мужчина обратился в суд и все-таки был признан нуждающимся в жилом помещении. Суд расценил продажу ветераном квартиры как вынужденную меру из-за социального положения и состояния здоровья. Следственный комитет проводит проверку инцидента.

В сентябре прошлого года казанские коллекторы пообещали 92-летнему на тот момент участнику Великой Отечественной войны Юрию Величко «засунуть паяльник в одно место» за долги по ЖКХ. Фронтовик живет в двухкомнатной квартире в старом доме, где нет горячей воды. По его словам, 40 тысяч рублей пени набежали в то время, когда он не жил дома. В управляющей компании заявили о законности таких методов.

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