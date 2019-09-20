Россияне захотели выселить больных раком детей

Москвичи потребовали переселить живущих по соседству онкобольных детей. Они получили жилье благодаря программе «Добрый дом» благотворительного фонда «Спаси жизнь». Об этом написала председатель фонда Юлия Ромейко на своей странице в Facebook.

По ее словам, местные жители «то начинают дотошно расспрашивать, какие у них [детей] сопутствующие заболевания <...>, то приведут представителя управляющей компании, который, непонятно на каком основании, требует, чтобы дети и их родители не перемещались по подъезду после 19 часов».

Ромейко отметила, что проблема пребывания онкобольных детей в Москве во время лечения стоит особенно остро. Она заявила, что детям необходимо не только лечение в федеральных клиниках, но и временная регистрация в тех медучреждениях, где они состоят.

«А в идеале нужна социальная гостиница — спокойное пристанище, где никто не будет третировать матерей с больными детьми, грозить им выселением и требовать бесшумного существования», — заключила Ромейко.

Ранее жители Москвы потребовали от благотворителей найти новое место для приюта из-за «вони». «Вы забираете своих бомжей и выкатываетесь отсюда вон!» — заявила им муниципальный депутат из Лефортово Александра Андреева. Глава организации «Ночлежка» Григорий Свердлин попытался объяснить москвичам, что среди тех, кому помогает проект, практически нет людей с алкогольной или наркотической зависимостью, но его не стали слушать.

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