Россияне потребовали от благотворителей найти новое место для приюта из-за «вони»

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В Беговом районе Москвы местные жители за несколько месяцев до открытия реабилитационного центра благотворительной организации «Ночлежка» потребовали перенести его в другое место из-за «вони». Об этом сообщают «Такие дела».

По информации издания, представители организации устроили для жителей района встречу, на которой планировали обсудить открытие центра. Москвичи оказались не согласны с идеей открытия приюта для бездомных в их районе. «Вы забираете своих бомжей и выкатываетесь отсюда вон!» — выразила мнение большинства муниципальный депутат из Лефортово Александра Андреева, указав на «вонь», которая, видимо, будет исходить от бездомных.

Глава организации «Ночлежка» Григорий Свердлин попытался объяснить москвичам, что среди тех, кому помогает проект, практически нет людей с алкогольной или наркотической зависимостью. Свердлин также пояснил, что центр будет помогать малоимущим людям, среди которых много стариков и потерявших документы граждан.

В ответ на выступление Свердлина депутат Бегового района Зоя Андрианова заявила: «Господа мои хорошие. Мы живем в этом районе всю жизнь. И мы прекрасно знаем, где эти точки на самом деле». По ее мнению, московские государственные социальные службы и соцзащита отлично справляются с проблемой бездомности в районе.

У местных депутатов также возникли вопросы касательно финансирования проекта и медицинской лицензии. Остальные жители района предложили «Ночлежке» подумать над другими вариантами размещения приюта.

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