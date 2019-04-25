Россияне смогут увидеть мир глазами бездомного человека

Посетителям Еврейского музея в Москве предложат взглянуть на мир глазами бездомного человека. Об этом сообщается в пресс-релизе благотворительной организации «Ночлежка», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам директора московского филиала «Ночлежки» Дарьи Байбаковой, цель проекта в том, чтобы «привлечь внимание общества к проблеме бездомности и важности помощи тем, кто сейчас в беде».

«Например, лавка для тех, у кого есть дом, — место короткого отдыха. Тогда как для бездомного — зачастую полноценный ночлег. Фонарь в глазах человека, который живет на улице, — не просто часть уличного освещения, но и небольшая гарантия безопасности. А люки тепловых камер — место, где можно согреться», — говорится в сообщении.

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Выбраться из сложившейся ситуации бездомным часто мешают стереотипы окружающих людей, отмечает директор Центра толерантности Анна Макарчук. Многие из них считают, что оказавшиеся на улице — «все алкоголики», что им «не помочь», что они «сами выбрали» такой путь. «И эта выставка еще одна возможность поговорить с аудиторией о бездомном Человеке. Человеке, которому можно помочь», — подчеркнула Макарчук.

Выставка «Инстадрама», в рамках которой на территории музея появятся стилизованные под используемые в Instagam рамки с подписями, пройдет в Центре толерантности Еврейского музея с 25 по 29 апреля. Посетители мероприятия смогут увидеть такие предметы обихода, как лавка, фонарь или тепловой люк, а подписи подскажут им, как эти объекты воспринимаются бездомными.

«Ночлежка» — благотворительная организация, которая на протяжении 29-ти лет занимается помощью бездомным людям. За это время было собрано 15 тысяч уникальных анкет. Ранее организация десять месяцев пыталась договориться с десятью площадками и организациями о проведении выставки, но везде получила отказ. Представители площадок, с которыми «Ночлежка» обсуждала проект, подчеркивали, что посетители парков могут не понять тему экспозиции.

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