Российские дети залезли в колодец и навестили бомжей

В соцсетях активно обсуждается опубликованный во «ВКонтакте» пост о живущих в одном из колодцев в Улан-Удэ (Бурятия) детях. Анонимный автор утверждал, что несовершеннолетние находятся там вместе с бомжами. Информация дошла уполномоченного по правам ребенка в республике Татьяны Вежевич, сообщает Baikal Daily.

После проверки выяснилось, что дети не живут в колодце, а навещают там своего родственника. «Дети сейчас с матерью. Они не жили в колодце, они бегали туда к своему дяде, которого выгнали из дома», — уточнила Вежевич. Мать детей пригласили на комиссию по делам несовершеннолетних, семью поставят на учет.

Публикация, о которой идет речь, опубликована в группе «Аноним 02» во «ВКонтакте» 20 февраля. В посте женщина написала о двух детях, которые находятся в одном из канализационных люков вместе с людьми без определенного места жительства.

«Уже давно наблюдаю, как девочка в рваной курточке и в одних колготочках несет бутылки с водой, и пакеты "еды" которые она взяла на мусорке, к себе "домой". Мальчишка, тоже видела, еле как ходит с девочкой за водой и несёт пятилитровую бутылку воды, которая больше его самого, в люк», — написала она и добавила, что звала детей, но «они как волчата запуганные, сразу в люк».

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