Бомжи из Минска обманом попытались проникнуть на Неделю моды в Москве

​​Два белорусских бомжа попытались проникнуть на Неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112 в понедельник, 15 октября.

Мужчины пришли пешком из Минска. Одни из них представился охране родственником главного редактора американского журнала Vogue Анны Винтур, а второй — племянником бывшего главного редактора российской версии издания L'Officiel Эвелины Хромченко.

Таким образом бездомным удалось пройти первый кордон охраны по VIP-приглашениям, которые, по их словам, им подарила сама Хромченко. Однако дальше белорусских гостей не пропустили.

Mercedes-Benz Fashion Week проходит в Москве с 13 по 17 октября.

В марте фотограф устроил фотосессию в стиле лав-стори для пары бомжей в Найроби, Кения, нарядив их в моделей. Мучири Фреймс обнаружил Сэмми и его девушку Вирджинию в парке. Счастливая пара, живущая в ужасающих условиях, вдохновила фотографа, и он решил сделать им подарок в виде серии фотографий.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!