Сбербанк начал борьбу с бомжами

Сбербанк решил бороться с бомжами, ночующими в круглосуточных отделениях по Московской области. Об этом сообщает газета «Подмосковье сегодня».

Как пишет издание, жители региона начали жаловаться в банк на бездомных, которые устраивают в круглосуточных отделениях «пивнушки» и остаются там же ночевать. «Сбербанк» пообещал, что будет выгонять бомжей на улицу, поскольку те «портят имидж компании».

Как сообщили журналистам в управлении маркетингом и коммуникациями ПАО «Сбербанк», безопасность офисов банка обеспечивается круглосуточно, все они оборудованы кнопками экстренного вызова полиции. В случае обнаружения подозрительных лиц в зоне самооблуживания банк вызывает частные охранные организации или наряд полиции.

В декабре прошлого года сообщалось, что россияне скинулись бомжу из Донецка на комнату в Подмосковье. Сбор денег начался после того, как москвичка встретила бездомного возле магазина, пожалела его и разместила пост в Instagram.

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