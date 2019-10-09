92-летняя ветеран три дня умирала в одиночестве из-за упрямых российских врачей

Врачи одной из московских больниц три дня не пускали сына и внука в реанимацию к ветерану Великой Отечественной войны, возраст которой 92 года, несмотря на недавно принятый закон о допуске родственников в реанимационное отделение. В итоге женщина умерла в одиночестве, пишет РЕН ТВ.

Сын пенсионерки Розы Светницкой Александр Гутенберг рассказал изданию, что его мать госпитализировали в тяжелом состоянии. Он попытался пройти к ней в палату, но его не пустили сначала медики, а потом и руководство клиники. Мужчина спросил у одной из работниц, почему его не пускают. В ответ ему сказали: «А мы вам не обязаны ничего объяснять».

На третий день Гутенберг пошел в полицию писать заявление о незаконных действиях врачей. Находясь в отделении, он узнал, что его мать умерла. «Мне страшно представить, о чем она думала в эти три дня? О том, что я ее бросил», — сказал москвич журналистам.

По факту произошедшего проводятся следственные действия. В департаменте здравоохранения Москвы начали служебную проверку.

Закон о праве россиян посещать родственников в реанимации был принят Госдумой 21 мая. Допуск производится с согласия лечащего врача или заведующего отделением. Москвичи получили возможность посещать родных в палате интенсивной терапии одними из первых в стране, за год до принятия законопроекта.

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