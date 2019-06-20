Стали известны новые правила посещения реанимации в России

В России составлены новые правила доступа родственников российских пациентов в реанимацию. Соответствующий документ опубликован Министерством здравоохранения России.

Согласно требованиям, члены семьи или законные представители больных должны получить разрешение на посещение у лечащего врача и заведующего отделением. Им необходимо снять верхнюю одежду, надеть халат, маску и шапочку, тщательно помыть руки и выключить электронные устройства. У посетителей не должно быть признаков инфекционных заболеваний. Одновременно в палате могут находиться только два гостя.

Вход в реанимацию запрещен детям до 12 лет и лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

21 мая Госдума приняла закон о предоставлении родственникам пациентов права посещать реанимацию. Утверждались общие требования для разных учреждений здравоохранения, а также обязанности медицинских организаций предоставлять возможность родственникам и законным представителям пациентов посещать отделение реанимации в соответствии с общими правилами. Ранее посещать больных, находящихся в реанимации, разрешалось только адвокатам и священнослужителям.

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