Москвичам разрешили навещать родных в реанимации

Родственники пациентов московских больниц получили возможность круглосуточно навещать своих близких в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Попасть в отделение можно только в специальной стерильной одежде и при соблюдении тишины и чистоты. Посещать пациента смогут не более двух человек одновременно.

На протяжении многих лет проблема доступа родных в отделение реанимации никак не решалась. Например, родители могли не видеть своих детей месяцами и даже годами, пациентов никто не выпускал, и все это время они были в полном одиночестве. Позднее формально визиты родственников были разрешены приказом Минздрава, но на практике он исполнялся лишь в редких случаях, поскольку носил рекомендательный, а не обязательный характер.

В 2017 году в некоторых московских клиниках был запущен пилотный проект по взаимодействию медперсонала и пациентов ОРИТ, в рамках которого тестировались новые правила посещения больных. В начале 2018 года в Госдуму наконец был внесен законопроект о свободном доступе родных в отделения реанимации и интенсивной терапии.

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