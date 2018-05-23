Пропавшего в новгородской больнице пенсионера нашли на чердаке спустя три дня

В Великом Новгороде следователи проверяют информацию о 72-летнем пациенте Николае Изюмове, который был госпитализирован с подозрением на инсульт и три дня просидел на чердаке больницы. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

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В ведомстве отметили, что проверка проводится по факту публикации 18 мая 2018 года в социальных сетях. Вероятно, речь идет о посте в паблике «ЧП 53 Великий Новгород. Новости» во «ВКонтакте». В нем сообщалось, что пожилой мужчина пропал 1 апреля, никто из медперсонала его не искал, пока родственники не написали заявление в полицию.

Позднее Изюмов и члены его семьи рассказали интернет-газете «Ваши новости» подробности инцидента. По словам близких, поисковые отряды и активисты искали пенсионера по всему городу, а они — по больнице. Оказалось, что в здании не работали аварийные выходы, зато в подвал и подсобные помещения был свободный доступ. Нашел мужчину на чердаке сантехник после того, как в платном отделении пропало отопление из-за закрученного вентиля подачи воды.

«То, что мы увидели, повергло нас в шок — папа смотрит совершенно непонимающими глазами, весь грязный, чумазый, на голове и руках ссадины, нет одного тапка, вместо него на ноге примотан утеплитель, весь продрогший и истощенный. Нам сразу сказали, чтобы пока ничего не спрашивали у него, он три дня был без воды и еды. Его положили в реанимацию, прокапали», — рассказала невестка Изюмова.

Сам пенсионер говорил, что помнит случившееся смутно. Когда попал на чердак, у него случился провал в памяти. Очнулся он в темноте и не смог найти выход. «Мне приходилось слизывать капельки воды с труб, было очень холодно. Я пытался кричать в окошко. Пробираясь в темноте, я постоянно обо что-то бился головой, руками. Как потерял тапок, не могу вспомнить, но ходить без него было невозможно, поэтому при помощи куска проволоки, которую нашел на полу, примотал к ноге кусок утеплителя, оторванный от трубы. Как я закручивал вентиль, не помню», — сказал Изюмов. По информации издания, руководство больницы даже не извинилось перед мужчиной и его семьей.

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