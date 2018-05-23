Путину доложили о смерти пожаловавшейся на медицину девушки

Президенту России Владимиру Путину доложили о смерти девушки из Апатитов, которая пожаловалась главе государства на некачественную медицину, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 23 мая. Его слова приводит РИА Новости.

25-летняя Дарья Старикова скончалась 21 мая в одной из московских клиник.

В ходе прямой линии 15 июня 2017 года она рассказала Путину, что ее долгое время лечили по неправильному диагнозу, врачи обнаружили рак уже на четвертой стадии. Президент обещал помочь ей в лечении. Он также рассказал, что его отца тоже долгое время лечили по неверному диагнозу.

Сразу после прямой линии Старикова оказалась в реанимации районной больницы, откуда 23 июня была переведена в областную больницу в Мурманске. Самолетом МЧС девушку доставили на лечение в Москву, где она прошла курс химиотерапии. В конце декабря ее прооперировали. Сообщалось, что ее опухоль полностью удалена и пациентке стало значительно лучше.

Согласно официальной статистике, в России диагностика с каждым годом совершенствуется, и благодаря массовым скринингам в рамках диспансеризации многие виды онкологии обнаруживаются на ранних стадиях. Однако онкологи утверждают, что система раннего выявления рака толком не работает не только в регионах, но даже в Москве.

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