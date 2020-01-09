Новый порядок поверки счетчиков за воду и свет назвали неэффективным

Схема поверки бытовых счетчиков, которую планируется ввести в России с сентября 2020 года, является неэффективной и не поможет в борьбе с навязыванием гражданам услуг по замене измерительных приборов. Такое мнение высказал «Ленте.ру» член генерального совета общественной организации «Деловая Россия» Владимир Прохоров.

Согласно новому порядку, единственным значимым результатом поверки станет запись в реестре Росстандарта, а бумажное свидетельство будет дополнением к ней. Сделавший поверку прибора специалист в течение суток должен внести данные о результатах работы в такой онлайн-реестр.

«Росстандарт полагает, что подобная практика поможет снизить риск мошенничества, когда гражданам навязывают поверку или замену счетчика под предлогом истечения сроков и требований законодательства, — отметил Прохоров. — Однако нужно учитывать, что наиболее уязвимой категорией для недобросовестных компаний являются пенсионеры, которые зачастую даже не имеют компьютеров. У них попросту нет возможности проверить информацию через информационные порталы».

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Эксперт указал, что даже опытным пользователям сети бывает сложно разобраться в интерфейсах онлайн-баз. «Мошенники же используют психологические приемы давления, — пояснил Прохоров. — Они представляются как некие "официально зарегистрированные компании", буквально навязывают замену счетчиков, предъявляя неизвестные удостоверения "инспекторов" и "специалистов". Демонстрируют распечатанные копии несуществующих законов и запугивают граждан потенциальными штрафами за неустановку предлагаемых приборов».

По мнению Прохорова, онлайн-база по счетчикам за свет и воду нужна, но по-настоящему побороть мошенников поможет реестр организаций, добросовестно осуществляющих замену приборов индивидуального учета. «Сами списки должны находится в открытом доступе и публиковаться на доступных и известных населению порталах, таких, например, как портал госуслуг», — подчеркнул эксперт.

В ноябре 2019-го были названы способы списать долги за коммунальные ресурс и услуги ЖКХ. Это можно сделать, в частности, подав заявление о пропуске управляющей (или ресурсоснабжающей) компанией срока исковой давности. Он равен трем годам. Если гражданин не платил в течение большего периода, и с него пытаются взыскать долги за все эти годы, то он вправе апеллировать к сроку. Суд взыщет долги максимум за последние три года.

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