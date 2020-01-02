Российские ученые нашли способ платить меньше за воду

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали систему регулировки уровня подачи чистой воды, которая позволит тратить меньше воды и, соответственно, снизить траты на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщила «Российская газета».

Устройство работает на основе ультразвука — он зондирует уровень воды в резервуарах и передает данные на пульт управления. Оно может автоматически обеспечить плавный пуск и регулируемую остановку двигателей насоса — по мнению разработчиков, это снизит износ коммуникаций и поможет избежать протечек. За счет этого сократятся потери воды и электроэнергии.

Авторы разработки посчитали, что при внедрении автоматизированной системы город сможет снизить энергозатраты на 90 процентов, а также уменьшить сумму платежа для потребителей услуг ЖКХ.

Ранее ученые представили в Туле новую систему управления освещением, которую можно будет использовать на улицах, в торговых и складских комплексах, а также на заводах города. Использование данной системы позволит снизить затраты электроэнергии до 80 процентов. В настоящее время она проходит тестирование.

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