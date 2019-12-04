Российские ученые разработали систему для освещения улиц и заводов

Российские ученые представили в Туле новую систему управления освещением, которую можно будет использовать на улицах, в торговых и складских комплексах, а также на заводах города. Об этом сообщил ТАСС один из авторов проекта, инженер молодежной исследовательской лаборатории Тульского госуниверситета Евгений Юрасов.

По его словам, главная особенность системы заключается в том, что она может применяться именно в больших помещениях и на открытых пространствах. «Задача заключается в том, чтобы поставить много модулей, которые будут измерять энергопотребление, управлять лампами — сделать огромную сенсорную сеть и управлять ей централизованно с помощью программы в компьютере», — пояснил Юрасов.

Он отметил, что на данный момент созданы модели сети с проводным и беспроводным подключением датчиков, которые могут контролировать до 800 ламп. Датчики сами друг с другом координируются, а система, анализируя полученную с них информацию, сама принимает решение о том, какие лампочки ей включать.

При этом, подчеркнул автор проекта, использование данной системы позволит снизить затраты электроэнергии до 80 процентов. В настоящее время она проходит тестирование.

Разработка была представлена на региональной научно-практической выставке «Изобретатель и рационализатор — 2019», которая прошла в Туле при поддержке регионального правительства в рамках нацпроекта «Наука». Он был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется направить более 625 миллиардов рублей.

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