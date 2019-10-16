Российские ученые научились делать скользкую керамику

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) разработали технологию получения так называемой скользкой керамики — самосмазывающегося соединения алюминий-магний-бор. Об этом в среду, 16 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Как отмечается, характеристики полученного российскими специалистами материала сравнимы с характеристиками западных аналогов, при этом ранее в России его никто не производил. По словам авторов разработки, материал обладает повышенной прочностью, очень гладкой структурой и чрезвычайно низким коэффициентом трения.

В ТГУ пояснили, что использовать подобную скользкую керамику можно в авиастроении, машиностроении, производстве бытовой технике и других отраслях. «Холодильники, кондиционеры и другое оборудование станут не только бесшумными, более долговечными, но и энергоэффективными: потребление энергии может снизиться в несколько раз, при этом одновременно вырастет износостойкость частей», — уточнили в пресс-службе.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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