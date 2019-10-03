Российские ученые создали виртуального помощника для лоцманов

Ученые Государственного морского университета имени адмирала Ушакова (Новороссийск) разработали систему автопилота для морских и речных судов, которая позволит полностью автоматизировать навигацию грузового судна при заходе в порт и его швартовку. Об этом в четверг, 3 октября, сообщили ТАСС в Информбюро НТИ.

Там пояснили, что разработку ученых можно будет использовать на классических крупнотоннажных судов и безэкипажном водном транспорте. При помощи алгоритмов искусственного интеллекта система адаптируется к окружающим условиям. В частности, она ведет сбор данных о сближении судна с другими объектами и причалом и анализирует окружающие погодные условия, получая сигналы от системы гидрометеомониторинга.

В результате комплекс выстраивает оптимальный маршрут и корректирует его с учетом окружающей обстановки. При этом судоводитель и диспетчер могут наблюдать за действиями виртуального помощника при помощи специальной программы.

«По оценке экспертов, объем незанятого рынка для разработанной технологии в России составляет 6,5 миллиарда рублей (2,5 тысячи судов), а во всем мире — 101,1 миллиарда рублей (почти 39 тысяч судов)», — уточнили в Информбюро НТИ.

Там отметили, что рабочая группа отраслевого союза НТИ «Маринет» уже одобрила проект и будет содействовать ему в получении государственного финансирования.

Программа НТИ состоит из 11 направлений, включая рынок «Маринет». Ее задачи интегрированы в нацпроект «Наука». Согласно ему, к 2024 году в России будут созданы по меньшей мере 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, а также научные и исследовательские центры. В общей сложности на реализацию нацпроекта планируется направить более 625 миллиардов рублей.

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