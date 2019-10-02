Российские ученые получат гранты на развитие технологических кружков

Фонд содействия инновациям и Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) запустили молодежный конкурс «Умник», победители которого смогут получить гранты в размере 500 тысяч рублей. Об этом в среду, 2 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения НТИ.

Как отмечается, участникам предстоит разработать проекты, которые помогут развивать технологические кружки и систему управления талантами. Конкурс проводится по трем направлениям. В рамках первого из них необходимо будет представить новые технологические решения, которые повысят эффективность индивидуального и мелкосерийного производства в ресурсных центрах Кружкового движения.

В рамках второго направления участники создадут интерактивные сервисы для обучения школьников основам распределенной энергетики, проектирования и испытания малых космических аппаратов. Третье направление подразумевает создание проектов в области цифрового управления талантами.

Представить свои проекты смогут индивидуальные участники и лидеры команд в возрасте от 18 до 30 лет. Победители получат гранты в размере 500 тысяч рублей: 200 тысяч рублей — в 2020 году и 300 тысяч рублей — в 2021-м. Итоги конкурса планируется подвести в конце ноября.

Конкурс проводится в рамках реализации НТИ, задачи которой интегрированы в нацпроект «Наука». Согласно ему, к 2024 году в России будут созданы по меньшей мере 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, а также научные и исследовательские центры. В общей сложности на реализацию нацпроекта планируется направить более 625 миллиардов рублей.

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