Ученые научат россиян правильно питаться

Ученые Московского государственного университета технологий и управления имени Разумовского (ПКУ) к 2024 году разработают цифровую платформу персонализированного питания. Об этом во вторник, 23 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство науки и высшего образования России.

Платформа объединит сервисы по подбору индивидуального рациона, медицинских консультаций, а также организации и сопровождению сделок в этой сфере.

Как пояснили в министерстве, система будет учитывать медицинские показатели потребителя, его вкусовые предпочтения и метаболизм, и на основе этих данных предлагать цифровой рацион питания.

При этом представители компаний, занятых на рынках спортивного питания и персонализированной медицины, а также предоставляющих логистические услуги по разработке, сборке, доставке индивидуальных рационов питания, смогут использовать платформу в качестве виртуальной торговой площадки. Благодаря ей они смогут быстрее найти партнеров и расширить рынки сбыта.

Разработка платформы ведется для развития соответствующего сегмента рынка «Фуднет» Национальной технологической инициативы (НТИ), задачи которой интегрированы в нацпроект «Наука».

Нацпроект «Наука» был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание по меньшей мере 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научных и исследовательских центров.

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