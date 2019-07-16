Российским ученым помогут наладить контакт с бизнесом

Российские специалисты приступили к разработке Цифровой платформы совместных исследований (ЦПСИ), которая позволит наладить эффективное взаимодействие между учеными и представителями индустрии. Об этом сообщил ТАСС первый замминистра науки и высшего образования России Григорий Трубников.

«Это, конечно, большая серьезная работа, в которую вовлечены несколько серьезных институтов и университетов. Эта работа рассчитана на два-три года», — отметил Трубников. Он добавил, что облик и конфигурацию будущей платформы представят уже к концу 2019 года.

Как пояснил замминистра, ЦПСИ позволит сделать научные разработки открытыми и доступными для индустрии и наукоемкой экономики и ускорит их коммерциализацию. Доступ к платформе для исследователей и компаний будет бесплатным. Ожидается, что она объединит уже созданные информационные системы, в том числе существующие на базе федеральных органов исполнительной власти и министерств.

По словам, Трубникова разработка ЦПСИ ведется под контролем Совета по цифровизации при Минобрнауки, в который входят представители около 30 профильных институтов Российской академии наук, университетов и организаций.

ЦПСИ создается в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Она также предполагает создание по меньшей мере 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научных и исследовательских центров на базе ведущих университетов и научных организаций. Всего на реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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