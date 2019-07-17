Российским школьникам захотели заменить обычные телефоны на «шкулфоны»

В российских школах предложили заменить обычные телефоны на специальные «шкулфоны». С соответствующей инициативой в «Ростех» обратился заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, сообщает RT.

По информации издания, с помощью «шкулфонов» можно будет избежать полного запрета мобильных телефонов в школах. Предполагается, что в память гаджета будут занесены контакты родителей, учителей и одноклассников ребенка, а также установлены такие приложения, как «Московская электронная школа» и «Российская электронная школа», учебный справочник по общим вопросам и калькулятор.

Уточняется, что «шкулфоны» будут подключаться к сети через специальную программу, «блокирующую любые попытки буллинга школьников друг другом». Кроме того, она будет фильтровать потенциально опасные и вирусные сайты.

«Таким образом, мы не лишаем ребенка мобильного телефона, но предоставляем ему вместо развлекательного образовательный контент, вызывающий интерес», — уточнил Чернышов.

Ранее в июле сообщалось, что Роспотребнадзор планирует подготовить предложения по запрету использования учащимися школ телефонов на территории учебных заведений. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова. По ее мнению, запрет должен быть введен и по той причине, что в школах нет условий хранения для дорогостоящих устройств — в случае, если оно пропадет, руководство учебных заведений не будет брать на себя ответственность. С соответствующий инициативой ранее выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Россияне в большинстве своем поддержали идею запрета мобильных телефонов в школах, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным социологов, в пользу запрета гаджетов высказались 67 процентов опрошенных. Кроме того, по мнению 62 процентов респондентов, это положительно отразится на учебном процессе.

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