В России начали готовить запрет на телефоны в школах

Роспотребнадзор в течение месяца создаст рабочую группу и подготовит предложения по запрету использования учащимися школ телефонов на территории учебных заведений. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова, передает в четверг, 4 июля, «Интерфакс».

С соответствующий инициативой ранее выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, попросив экспертов «внимательно посмотреть все аспекты» вопроса и к началу нового учебного года принять необходимые решения. «Есть нормы этики в разных странах. Если ребенок с телефоном на уроках — будет ребенок учиться? Нет», — отметила она.

По ее мнению, запрет должен быть введен и по той причине, что в школах нет условий хранения для дорогостоящих устройств — в случае, если оно пропадет, руководство учебных заведений не будет брать на себя ответственность.

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«Телефонов на уроках, переменах быть не должно», — заключила председатель Совфеда, добавив, что большинство педагогов выступает за данное нововведение.

В августе 2017 года с похожим заявлением выступила министр просвещения Ольга Васильева. По ее мнению, использование мобильных телефонов на уроках может мешать учебному процессу, и руководство учебных заведений в праве выработать рекомендации относительно смартфонов. Сама она отметила, что считает, что их стоит запретить.

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