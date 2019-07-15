Названо отношение россиян к запрету гаджетов в школах

Более половины россиян поддержали идею запрета мобильных телефонов в школах. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.

По данным социологов, в пользу запрета гаджетов высказались 67 процентов опрошенных. Кроме того, по мнению 62 процентов респондентов, это положительно отразится на учебном процессе. При этом отмечается, что за последний год доля россиян, поддерживающих такой запрет, сократилась.

Чаще всего запретить телефоны школьникам предлагали женщины — запрет мобильных устройств поддержали 70 процентов россиянок. Кроме того, наибольший отклик эта идея вызвала у людей в возрасте от 35 до 44 лет (70 процентов) и от 45 до 59 лет (72 процента). Также за запрет выступили 84 процента родителей, чьи дети школьного возраста не имеют телефонов.

Опрос проводился 7 июля 2019 года, в нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

4 июля Роспотребнадзор начал готовить предложения по запрету использования учащимися школ телефонов на территории учебных заведений. С соответствующий инициативой ранее выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Есть нормы этики в разных странах. Если ребенок с телефоном на уроках — будет ребенок учиться? Нет», — отметила она.

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