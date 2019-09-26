Омская область начнет повышать производительность труда

Омская область в 2020 году начнет реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Александра Буркова.

В нацпроекте примут участие девять крупных местных предприятий. «Цель — повышение конкурентоспособности региональных товаров за счет уменьшения издержек, совершенствования производственных процессов и оптимизации логистических схем», — сообщил губернатор.

Также с область с будущего года начнет реализовывать нацпроект «Наука». По нему в регионе планируется создать научно-образовательный центр мирового уровня, который будет реализовывать лучшие идеи омских ученых, предпринимателей и промышленников.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроекта увеличить производительности труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до пяти процентов в год к концу 2024 года против 1,4 процента в 2018-м.

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