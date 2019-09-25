Эксперт рассказал о проблемах нацпроекта по повышению производительности труда

При реализации нацпроекта по повышению производительности труда есть перекос в сторону демонстрации не достигнутых результатов, а проведенных мероприятий и объема освоенных средств. Такое заявление сделал ректор Российского экономического университета имени Плеханова Виктор Гришин, пишет газета «Взгляд».

В ходе выступления на форуме «Устойчивое развитие» он отметил проблему возрастной структуры занятости, и заявил, что одной из задач является создание в России системы переобучения и непрерывного образования работников.

Гришин также особо отметил проблему сжатия рынка квалифицированного труда, в особенности в области инженерных специальностей, научной работы и в области технических наук. Ректор РЭУ им. Плеханова добавил, что, по его мнению, в настоящее время нацпроект имеет довольно узкую направленность, концентрируясь на обучении топ-менеджеров.

Россия собирается до 2024 года в рамках нацпроекта увеличить производительности труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до пяти процентов в год к 2024 году против 1,4 процента в 2018-м.

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