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05:58, 17 июля 2026Мир

Трамп заявил о махинациях на выборах в Венесуэле

Трамп: ЦРУ выявило махинации на выборах 2020 года в Венесуэле
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Saul Loeb / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что ЦРУ выявило план махинаций на парламентских выборах 2020 года в Венесуэле. Он рассказал об этом, выступая в Белом доме с телеобращением к нации.

Трамп пояснил, что план заключался в подтасовке голосов в пользу правительства тогдашнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. «Был сговор с целью электронной подтасовки их собственных выборов в 2020 году, и они это сделали», — сказал он.

Американский президент пообещал обнародовать документы, свидетельствующие о том, что ЦРУ владеет информацией об указанном плане.

В ходе обращения Трамп также заявил, что Китай осуществил крупнейшую в истории кражу данных, получив незаконный доступ к персональной информации 220 миллионов американских избирателей. Угрозой для избирательной системы США американский лидер назвал четыре страны — Россию, Китай, КНДР и Иран.

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