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05:59, 17 июля 2026Мир

Центральноамериканская страна разорвала дипломатические отношения с Италией

МИД Никарагуа заявил о разрыве дипломатических отношений с Италией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Никарагуа официально разрывает отношения с Италией. Об этом заявил МИД центральноамериканской страны, передает портал El19 Digital.

Там объяснили, что разрыв произошел из-за «необоснованных, агрессивных и безответственных заявлений» министра иностранных дел Италии Антонио Таяни. В ведомстве отметили, что глава итальянской дипломатии оскорбил народ и правительство Никарагуа.

Ранее агентство ANSA сообщало, что Таяни раскритиковал правительство страны за предоставление убежища Алессио Казимирри. Это осужденный террорист из «Красных бригад», причастный к убийству экс-премьера Италии Альдо Моро в 1978 году.

Таяни вновь поднял вопрос о его экстрадиции, утверждая, что власти Никарагуа уже много лет не выполняют запросы Рима и продолжают предоставлять осужденному итальянским правосудием человеку защиту.

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