Центральноамериканская страна разорвала дипломатические отношения с Италией

МИД Никарагуа заявил о разрыве дипломатических отношений с Италией

Никарагуа официально разрывает отношения с Италией. Об этом заявил МИД центральноамериканской страны, передает портал El19 Digital.

Там объяснили, что разрыв произошел из-за «необоснованных, агрессивных и безответственных заявлений» министра иностранных дел Италии Антонио Таяни. В ведомстве отметили, что глава итальянской дипломатии оскорбил народ и правительство Никарагуа.

Ранее агентство ANSA сообщало, что Таяни раскритиковал правительство страны за предоставление убежища Алессио Казимирри. Это осужденный террорист из «Красных бригад», причастный к убийству экс-премьера Италии Альдо Моро в 1978 году.

Таяни вновь поднял вопрос о его экстрадиции, утверждая, что власти Никарагуа уже много лет не выполняют запросы Рима и продолжают предоставлять осужденному итальянским правосудием человеку защиту.

