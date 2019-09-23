В Сибири создадут систему охлаждения для коллайдера НИКА

Ученые новосибирского Института ядерной физики Сибирского отделения (ИЯФ СО) РАН создадут систему электронного охлаждения для основного кольца коллайдера NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility, НИКА) в подмосковной Дубне. Об этом сообщили в пресс-службе ИЯФ, передает ТАСС.

Предполагается, что разработанное оборудование поспособствует улучшению качества пучка коллайдера и получению проектной светимости установки — требуемого количества набранной в эксперименте статистики.

Как пояснил заведующий лабораторией ИЯФ СО РАН Владимир Рева, данная система необходима для «охлаждения пучков тяжелых заряженных частиц в ионных ускорителях, что помогает существенно улучшить параметры пучка». Он подчеркнул, что некоторые параметры «кулера» являются рекордными для России.

Согласно плану, проект будет поставлен до 2022 года. Эксперименты же могут вестись вплоть до реального запуска коллайдера, намеченного на 2021 год. Считается, что НИКА, строительство которого ведется с 2016 года, поможет понять, как в первые секунды после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны.

Инициатива будет осуществлена в рамках реализации федеральной программы нацпроекта «Наука». Всего, согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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