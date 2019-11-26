В России разработали суперсталь

Специалисты Центрального научно-исследовательского института технологии машиностроения (входит в госкорпорацию «Росатом») и «Уральской стали» разработали технологию промышленного производства новых марок так называемой суперстали. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщили ТАСС в «Атомэнергомаше».

Как отмечается, работа по созданию новых марок отечественной стали началась весной 2019 года, а осенью специалисты провели плавку и прокатку опытной партии листов. Ожидается, что материал можно будет использовать при реализации проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ), в том числе в условиях арктического климата.

При этом, пояснили в «Атомэнергомаше», новые марки по своим характеристикам значительно превосходят как российские, так и зарубежные аналоги. За счет этого затраты при изготовлении оборудования для СПГ можно будет сократить на четверть.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!