Российские ученые научились сканировать жидкости

Специалисты российской компании «Ратэк» разработали сканер безопасности, который позволяет распознавать содержимое емкостей с жидкостью. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщил РИА Новости президент некоммерческого партнерства «Руссофт», руководитель рабочей группы SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Валентин Макаров.

По его словам, система на основе нейтронных технологий выявляет минимальное количество любого вещества в закрытой упаковке.

Как считает Макаров, внедрение подобной технологии позволит в будущем снять запрет на перевозку жидкостей и других веществ в самолетах, поездах и других видах транспорта. «Для этого надо заменить существующие решения на новые, а это значит, нужно найти финансовые ресурсы, которые позволили бы аэропортам, портам и вокзалам это сделать», — пояснил он.

Отмечается, что первую подобную систему уже внедрили в московском аэропорту Внуково. В настоящее время закладывается проектное решение для метрополитена Санкт-Петербурга.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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