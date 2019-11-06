Российские ученые создадут всесезонное водное такси

Ученые Астраханского государственного университета (АГУ) работают над созданием катера на воздушной подушке СВП 550, который можно будет использовать в качестве водного такси в любое время года. Об этом в среду, 6 ноября, сообщил ТАСС руководитель инженерного проектного офиса АГУ Алексей Титов.

По его словам, речь идет о девятиместном судне с амфибийными качествами. «Может двигаться по любой поверхности: и по земле, и по воде, и по льду, преодолевая препятствия и различные уклоны», — пояснил Титов.

Как ожидается, скорость катера на воде в среднем составит около 60 километров в час, на льду — до 100 километров в час. При изготовлении судна будут использоваться лопасти с измененной геометрией, что позволит уменьшить нагрузки на двигатель, а также композитные материалы, за счет применения которых стоимость астраханского катера будет ниже, чем стоимость его аналогов.

Испытания судна пройдут уже зимой, при этом официально презентовать проект планируется в 2020 году, уточнил Титов. Он добавил, что изначально в проект будут вложены собственные средства разработчиков — порядка 1,8 миллиона рублей, затем ученые рассчитывают привлечь деньги инвесторов. «В частности, проект может быть интересен для Астраханской области, где много обмелевших водоемов, неглубоких рек, по которым невозможно пройти обычному катеру, не везде развито паромное сообщение, а на дорогах постоянные пробки», — отметил руководитель инженерного проектного офиса АГУ.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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