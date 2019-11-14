Бурятские ученые разработали первый в России коленный модуль

Специалисты бурятского Центра протезирования и ортопедии «Салют Орто» представили 3D-модель первого в России коленного модуля полицентрический кинематики. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщается на официальном портале республики.

Как отмечается, в настоящее время подобные протезы производятся только за пределами России. При этом разработка бурятских ученых будет функциональнее и дешевле по сравнению с зарубежными аналогами.

«Мы сделали коленный модуль, который позволяет человеку ходить на протезе, как на своей ноге... Его геометрия позволяет коленному модулю разгибаться более чем на 150 градусов. Человеку будет более комфортно использовать его в автомобиле или при ходьбе», — пояснил генеральный директор группы компаний «Салют Орто» Иван Худяков.

По его словам, также изделие можно будет использовать и при быстрой ходьбе. При этом благодаря применению гидравлики протез будет самостоятельно адаптироваться к изменению темпа ходьбы человека, и его не придется дополнительно регулировать.

В настоящее время коленный модуль проходит испытания. Запустить его в серийное производство планируется через шесть месяцев.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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