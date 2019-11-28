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Российские ученые создали шумопоглощающую пленку

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Российские ученые изобрели прозрачную пленку, которая способна поглощать шумы и транслировать звук в широком диапазоне. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщают «Известия» со ссылкой на заведующего лабораторией наноматериалов Сколковского института науки и технологий, профессора РАН Альберта Насибулина.

Новый материал представляет собой тонкий слой из нанотрубок — свернутых в рулон листов графена толщиной в один атом углерода. Они обладают высоким коэффициентом прочности, огнестойкостью, а также хорошей тепло- и электропроводностью.

Пленка воспроизводит звуковой сигнал за счет термоакустического эффекта. «Это термоакустический громкоговоритель. Его главный плюс в том, что он способен создавать акустические волны в довольно широком диапазоне», — пояснил Насибулин.

Отмечается, что использовать подобный материал можно будет для калибровки ультразвукового оборудования, систем ориентирования роботов, а также для водной локации различных аппаратов и санации дна.

Кроме того, считают эксперты, благодаря пленке можно будет создавать системы активного шумоподавления для жителей многоквартирных домов. Так, если ее нанести на поверхность стен в квартире, слышимость можно будет снизить практически до нуля, не прибегая при этом к традиционным пассивным системам шумоподавления, которые обычно уменьшают полезную площадь комнат. «Если бы удалось усовершенствовать и адаптировать данное изобретение под эту задачу и вывести его в виде готового продукта на строительный рынок, при разумной цене огромный спрос ему обеспечен», — пояснил «Известиям»
заведующий кафедрой прикладной и технической физики ТюмГУ Борис Григорьев.

Ожидается, что запустить промышленное производство приборов, созданных на базе такой пленки, при заинтересованности бизнеса можно будет в течение нескольких лет.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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